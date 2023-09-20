لافروف: الولايات المتحدة وحلفاؤها خططوا للأزمة فى أوكرانيا

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها تدخلوا علنًا فى الشؤون الأوكرانية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، وهناك أدلة على أنهم خططوا للأزمة فى ذلك البلد.

وأضاف لافروف، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا "منذ انهيار الاتحاد السوفييتى ونشوء دول مستقلة مكانه، تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل صارخ وعلنى فى الشؤون الداخلية لأوكرانيا .. وكما اعترفت نائبة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند علناً، بل وبفخر، فى النهاية فى عام 2013، أن واشنطن أنفقت 5 مليارات دولار لرعاية الساسة فى كييف الذين يطيعون الغرب".



وأكد وزير الخارجية الروسى أن "جميع الحقائق المتعلقة بكيفية هندسة الأزمة الأوكرانية كانت علنية منذ فترة طويلة، ولكن هناك محاولات تبذل للتقليل من أهميتها بكل الوسائل".