كيف يتم علاج سرطان القولون؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن علاج سرطان القولون من خلال الاستئصال الجراحى ثم جلسات داعمة بالعلاج الكميائى وذلك حسب مرحلة المرض أثناء التشخيص.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والمتابعة والعلاج ثلاثية هامة فى علاج الأمراض السرطانية.

وتابعت : مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا) تقدم جميع خدماتها مجانا وتستهدف الكشف عن 30 مليون مواطن.

وأوضحت أن تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بدأ فى 11 يونيو الماضى بـ9 محافظات كمرحلة أولى وأضاف أن المبادرة قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد.