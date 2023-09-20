كشف تفاصيل مقتل سائق على يد 3 أشخاص بسبب الخلاف على سرقة غطاء "بلاعة" بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل سائق تروسيكل بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب الخلاف على سرقة أحد أغطية الصرف الصحي، وفروا هاربين، إلى أن تم ضبطهم وضبط السيدة التى اشترت منهم الغطاء.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين الـ4 بالواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بفحص الدراجات البخارية المضبوطة مع الاستمرار في التحفظ عليها، وطلب إفادة من جهاز مدينة العبور بما إذا كان الغطاء المستولى عليه خاص بهم من عدمه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، منهم اثنين لهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، حيث تبين إن تفاصيل الواقعة بسبب نشوب خلاف فيما بينهم وبين المجني عليه على حصيلة سرقة أحد أغطية الصرف الصحي بالعبور، وتعدوا عليه بالضرب وفروا هاربين، حيث قاموا بعد ذلك ببيع الغطاء لعميلة سيئة النية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين جميعا، وأرشدت المتهمة الأخيرة عن مكان الغطاء وتم التحفظ عليه، وكذلك ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.