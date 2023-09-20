قوافل حياة كريمة تختتم اليوم أعمالها بالكشف الطبى على قرية أم الحويطات بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس أعمالها خلال شهر سبتمبر الجارى، بالكشف الطبى على أهالى قرية أن الحويطات التابعة لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، حيث آخرى خلال يومين اليوم وغدا أعمال الكشف الطبى بها على المواطنين وبذلك قد تكون انتهت القوافل العلاجية خلال الشهر الجارى.

وكانت أنهت أمس الثلاثاء القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة من إجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم، حيث قضت فيها اليومين الماضيين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية، والخاصة بشهر سبتمبر، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر، يوم الأربعاء قبل الماضى، حيث تم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج خلالها مجانا على مواطنى القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.

وبدأت القوافل العلاجية، الأربعاء من الأسبوع قبل الماضى أعمالها بقرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة واستغرقت فيها يومين وتم اجراء الكشف الطبى فيها على أكثر من 500 مواطن، وانتقلت بعد ذلك لقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وقضت فيها يومى الجمعة والسبت الماضيين، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة ومنها إلى مدينة حلايب.

وانطلقت الخميس الماضى إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب واستقرت فيها يومين حيث تم إجراء الكشف الطبى على الأهالى فيها يومين الخميس والجمعة، واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها يومين السبت والأحد الماضيين بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى اليوم مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك.

وتنهى القوافل العلاجية أعمالها خلال الشهر الجارى فى قرية أم الحويطات بسفاجا بإجراء الكشف الطبى على الأهالى اليوم وغدا، حيث تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما تضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، وأطفال وأسنان وتنظيم أسرة.