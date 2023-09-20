قاتل مسنة أوسيم يعترف بإنهاء حياتها بمقعد خشبى.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق توك توك متهم بقتل مسنة فى أوسيم بإنهاء حياتها للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وذكر المتهم أنه قرر سرقة المجنى عليها مستغلا إقامتها بمفردها، حيث تتردد عليها ابنته من وقت لآخر، وأضاف أنه لعلمه باحتفاظها بمصوغات ذهبية داخل مسكنها، خطط لارتكاب الجريمة.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث، أنه تسلل لمسكن الضحية، واعتدى عليها بمقعد خشبى، فأحدث بها عدة إصابات تسببت فى مقتلها، ثم فتش بمسكنها، حتى عثر على مصوغاتها الذهبية، واستولى عليها وفر هاربا.

وقال المتهم، إنه استعان بشقيقته، وابنها لبيع المسروقات، وبمواجهتهما عقب ضبطهما أمام رجال المباحث اعترفا ببيع المشغولات الذهبية الخاصة بالضحية لـ3 أشخاص أرشدوا عن هويتهم، وبضبطهم اعترفوا بشراء المسروقات، وأرشدوا عنها ليتم ضبطها.

واستمع رجال المباحث لأقوال ابنة المجنى عليها التى كشفت الجريمة، فذكرت أن والدتها تقيم بمفردها، وأنها تتردد على مسكنها للاطمئنان عليها، ويوم اكتشافها الجريمة توجهت لمسكن والدتها وفوجئت بها غارقة فى دماءها، مفارقة الحياة.

واكتشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة سرقة الضحية، عقب اكتشاف اختفاء المشغولات الذهبية الخاصة بها، ووجود بعثرة بمحتويات مسكن الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما

بمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.