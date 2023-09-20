اليوم السابع
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عودة تدريجية للتيار الكهربائى فى تونس بعد انقطاعه عن معظم البلاد

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:19 ص
عودة تدريجية للتيار الكهربائى فى تونس بعد انقطاعه عن معظم البلاد انقطاع الكهرباء ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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عاد التيار الكهربائى بصورة تدريجية، بعد انقطاعه عن معظم مدن تونس خلال وقت سابق، حسبما أفادت قناة الحرة.

كان التيار الكهربائى قد انقطع فى معظم أنحاء البلاد، بسبب "خلل تقنى غير محدد"، حسبما نقلت قناة "الحرة" عن مصدر بشركة الكهرباء والغاز في تونس.

وأرجعت مصادر في شركة الكهرباء والغاز هذا الانقطاع إلى "عطب مباشر وطارئ في المولدات الرئيسية" في محطة "رادس" بالعاصمة تونس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية في وقت سابق، أن "حريقا هائلا نشب بمحطة كهرباء بمنطقة نفات، الكائنة بين ماطر وتونس، مما استوجب تدخلا فوريا وسريعا لوحدات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق".

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق، هو "ارتفاع درجات الحرارة" التي شهدتها ولاية بنزرت في اليومين الماضيين.


تونس

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انقطاع الكهرباء فى تونس

اخبار تونس

انقطاع التيار الكهربائى فى تونس



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