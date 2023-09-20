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عقوبات حال الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى دون وجه حق

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 05:30 ص
عقوبات حال الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى دون وجه حق وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

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نص قانون الضمان الاجتماعى على أنه إذا أثبت طلب شخص إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، يوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وأجاز القانون بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

كما تضمن القانون عقوبات بشأن الحصول على الحقوق بالطرق غير القانونية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.

ويكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.


الضمان الاجتماعى

قانون الضمان الاجتماعى

المساعدات الاجتماعية

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