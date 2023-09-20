اليوم السابع
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ضوابط الدعاية للحملة الانتخابية فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 09:55 ص
ضوابط الدعاية للحملة الانتخابية فى انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

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يترقب المصريون قيام الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام بإعلان الجدول الزمنى للانتخابات تمهيدا للبدء فى كافة الإجراءات الخاصة بتلك الانتخابات.

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى:

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع

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•           فى حالة انتخابات الإعادة

تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة

يحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل

تتضمن الدعاية الانتخابية:

الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره عن طريق:

الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات

نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية

وضع الملصقات واللافتات

استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون


الانتخابات الرئاسية

رئيس الجمهورية

ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الدعاية الانتخابية



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