ضبط 5 لصوص يسرقون أعمدة اللوحات الإرشادية من الشوارع بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 20 عمود حديدى بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

وبمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.