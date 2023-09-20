ضبط هيروين وشابو وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بعدد من المحافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض.

وضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدرى الهيروين والأيس "شابو" – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض.

ونجحت الجهود في ضبط 6 عاطلين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس "شابو" – 40 قرص مخدر – فرد خرطوش - طبنجة صوت – طلقات نارية – 4 سلاح أبيض – 3 ميزان حساس)، وضبط فنى صيانة وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – عدد 2896 قرصا مخدرا متنوعا).

كما نجحت في ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية لمخدرى الهيروين والأيس "شابو" – 2 سلاح أبيض، وضبط 4 عاطلين وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,350 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - سلاح أبيض) وضبط عاطلين، وبحوزتهما (كمية لمخدرى الهيروين والحشيش – ميزان حساس)، وضبط 4 عاطلين وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض)، وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بحوزته كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.