ضبط كميات من حلوى المولد ومواد خام مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنعا لتصنيع الحلوى بإحدي قرى مركز قطور، لقيامه بانتاج الحلوي من خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الحلوي والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين.

ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين يقيام بعض أصحاب مصانع الحلوي بإستخدام خامات مجهولة المصدر ورديئة في إنتاج الحلوي خاصة حلوى المولد وذلك بغرض التربح الغير مشروع.

وتم تشكيل حملة تموينية مسائية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وذلك للتفتيش على مصانع الحلويات بدائرة مركز قطور.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع الحلوى لحيازته واستخدام في تصنيع حلوي المولد خامات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

حيث تم ضبط 1500كيلو خامات مجهولة المصدر بدون بيانات من عسل جلوكوز وسكر وسوداني ومكسبات طعم و 2500قطعة حلوى من انواع مختلفة بدون بيانات ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.