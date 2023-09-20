ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلاً عصابياً بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه .

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (سائق "توك توك" ، عامل بناء ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"،كما أضافا بارتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز ، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).