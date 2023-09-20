ضبط عامل بسوهاج استولى على 85 ألف جنيه من آخر بزعم توفير فرصة عمل خارج البلاد

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بالنصب على عامل آخر والاستيلاء منه على 85 ألف جنيه، بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له خارج البلاد.

ترجع الواقعة عقب ورود محضر لمركز البلينا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمود ا م ا 27 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بتضرره من المدعو إسلام ع ا معوض 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ 85 خمسة وثمانون ألف جنيهاً بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعدة ورفض رد المبلغ المالي.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.