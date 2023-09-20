ضبط المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات " إحدى الدول )، وبحوزتهم (2عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

وتبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثانى بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدى على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثانى وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.