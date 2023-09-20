اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شاب يقتل زوجته ويصيب شقيقها ويسلم نفسه للشرطة بالشرقية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:47 ص
شاب يقتل زوجته ويصيب شقيقها ويسلم نفسه للشرطة بالشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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أقدم شاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على قتل زوجته وإصابة شقيقها بطلق خرطوش في قرية التلين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وقام بتسليم نفسه للشرطة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول أية ع ف ال، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش في الراس والصدر، وشقيقها حمدي، 35 سنة، ترزي، مصابًا بطلق خرطوش في الصدر والساق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها المدعو محمد أ، 35 سنة، بائع بيض على تروسيكل، وذلك بسبب خلافات زوجية بين الزوجين وصلت إلى المحاكم، وأن المتهم على إثر تلك الخلافات قد اشترى بندقية خرطوش وذهب إلى منزل أهل زوجته وأطلق على زوجته وشقيقها النيران ليقتلها ويصيب شقيقها، وبعد جريمته ذهب إلى مركز الشرطة وسلم نفسه وسلاح الجريمة.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح ثة الزوجة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث.
 


 

 


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