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سى إن إن: اختراق حساب ابن دونالد ترامب ونشر رسائل مزيفة عن وفاة والده

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:05 م
سى إن إن: اختراق حساب ابن دونالد ترامب ونشر رسائل مزيفة عن وفاة والده ترامب
كتب محمد جمال

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تعرض حساب نجل دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعى "إكس"، للاختراق ونشر رسائل مزيفة عن وفاة الرئيس الأمريكى السابق وألفاظ بذيئة مختلفة، بحسب سى ان ان الأمريكية.

وبعد نصف ساعة من نشره، ظل المنشور المتعلق بالوفاة المزعومة للزعيم الأمريكى السابق دون حذف، ويجمع الكثير من التعليقات من المستخدمين الذين لا يشككون فى طبيعته المزيفة.

القراصنة المجهولين الذين سيطروا على حسابه أعلنوا أيضًا نيابة عن ترامب الابن نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة فى عام 2024.

تم حذف المنشورات الآن، لكنها تمكنت من جمع الكثير من تعليقات المستخدمين.

وأكد ترامب لاحقا أنه بخير بنشر فى منشور على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال"، انتقد فيه خطاب الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


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أمريكا

الانتخابات الأمريكية

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