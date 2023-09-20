زيلينسكى يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض فى مجلس الأمن

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولى إن "الغزو الروسى لبلاده إجرامي"، وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة، بحسب سكاى نيوز.

وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".