وأفاد المركز النيوزيلندى للمسح الزلزالى - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن مركز الزلزال على بعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم.

وأوضح المركز أن حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزة الأرضية.. ولم تحدث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.