ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن وكالة الإنقاذ البحرى الرومانية قولها إنه تم إجلاء أفراد طاقم السفينة "سيما" البالغ عددهم 12 شخصا ونقلهم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة فى ميناء "سولينا" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وذلك عقب وقوع انفجار على بعد حوالى 40 كيلومترا (25 ميلا) قبالة الشاطئ.

وأضافت الوكالة الرومانية أن الانفجار وقع فى غرفة محركات السفينة، وذلك بحسب المعلومات الأولية.

وقال الطاقم إنه يعتقد أن السفينة اصطدمت بلغم، لكن السلطات الرومانية قالت إنها لم تؤكد بعد سبب الانفجار.