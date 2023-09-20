رفع رأسه على وسادة ومشروبات دافئة.. 5 خطوات لنوم هادئ لطفلك أثناء نزلات البرد

كتبت مروة محمود الياس

نوم الأطفال أحد أهم المهمات الصعبة التى يعانى منها الأبوان، فما بالك بالطفل الذى يعانى من نزلة البرد أو أدوار الكحة والسعال وأدوار الصدر؟! فهو يعانى معاناة كبيرة عند النوم، وهو ما أوضحه تقرير نشر بموقع prospan.com.au ، فنزلات البرد تجعل الطفل غير مستقر أثناء النوم يعانى السعال المستمر أو الاستيقاظ السريع، أو عدم القدرة على التنفس بأريحية أكبر.

وتابع التقرير أنه يجب على الأم مساعدة طفلها بعدة طرق للتخلص من صعوبات واضطراب النوم، فقد يعانى الطفل من العطس المتكرر والتعب والخمول وأوجاع الجسم، كذا التهاب الحلق وآلامه التي تعيقه عن النوم المستقر، فضلا عن انسداد الأنف المزعج .

نصائح لمساعدة طفلك على النوم براحة أثناء نزلات البرد



ويمكنك مساعدة طفلك للتمتع بنوم هانئ ومتواصل وتنفس سليم، من خلال :