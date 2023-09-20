رفع رأسه على وسادة ومشروبات دافئة.. 5 خطوات لنوم هادئ لطفلك أثناء نزلات البرد

نوم الأطفال أحد أهم المهمات الصعبة التى يعانى منها الأبوان، فما بالك بالطفل الذى يعانى من نزلة البرد أو أدوار الكحة والسعال وأدوار الصدر؟! فهو يعانى معاناة كبيرة عند النوم، وهو ما أوضحه تقرير نشر بموقع prospan.com.au ، فنزلات البرد تجعل الطفل غير مستقر أثناء النوم يعانى السعال المستمر أو الاستيقاظ السريع، أو عدم القدرة على التنفس بأريحية أكبر.
وتابع التقرير أنه يجب على الأم مساعدة طفلها بعدة طرق للتخلص من صعوبات واضطراب النوم، فقد يعانى الطفل من العطس المتكرر والتعب والخمول وأوجاع الجسم، كذا التهاب الحلق وآلامه التي تعيقه عن النوم المستقر، فضلا عن انسداد الأنف المزعج .
نصائح لمساعدة طفلك على النوم براحة أثناء نزلات البرد
ويمكنك مساعدة طفلك للتمتع بنوم هانئ ومتواصل وتنفس سليم، من خلال :
- ارفع رأس الطفل على وسادة بسيطة، للتقليل من نزول الإفرازات التي تساعد على زيادة السعال والكحة
- جهاز الترطيب الذى يرطب الحجرات يستخدمه البعض ويساعد ويساعد على منع جفاف الشعب الهوائية للطفل والنوم بأريحية
- لابد من شرب الطفل للسوائل الدافئة المهدئة له قبل النوم مباشرة، وخلال النهار على مدار اليوم أيضا مما يخفف عليه السعال الليلي
- تناول العسل ملعقتين منه للأطفال الكبار، يساعد على تخفيف حدة السعال وتعزيز المناعة والتخلص من أعراض البرد
- حاول أن تسيطر على مجهود طفلك ولعبه خلال اليوم ولا يجهد بشكل كبير طوال ساعات اليوم، حتى لا يعانى ليلا من السعال المتوقع حدوثه إذا ما بذل جهدا عاليا خلال اصابته بنزلات البرد والأنفلونزا
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