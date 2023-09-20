وأضاف السودانى - في كلمته خلال قمة (أهداف التنمية المستدامة) التي انعقدت في نيويورك، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء، "نؤكد التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات المركبة التي نواجهها، ونرحّب بتبني القمة للإعلان السياسي، الذي أكدنا فيه الحاجة للعمل الجادّ لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في توفير وتعبئة الموارد المالية" .

وأشار إلى أن العراق أحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المهمِّ العمل مع جميع الشركاء لتعزيز التقدم في التنفيذ، معتبرا أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعدُّ مهمةً وطنيةً وواجباً إنسانياً، والعراق يتعامل بمستوى واحد مع جميع تلك الأهداف".

وأكد السوداني، أن العراق يمنح الأولوية لتمويل العمل المناخي، كونهُ الأكثر عرضةً لتأثيرات التغيرات المناخية، مبينا أن العراق بدأ بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، منها استثمار الغاز المصاحب لإنتاج طاقة نظيفة؛ لتحقيق هدف (صفر شعلة)، بحلول 2030.