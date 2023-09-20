رئيس هيئة الاستثمار: مصر إحدى الوجهات المهمة والجاذبة للاستثمار العقارى

كتب أحمد حسن

أكد حسام هيبة -الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - أن مصر تعتبر إحدى الوجهات المهمة للاستثمار فى المجال العقارى لما لها من جاذبية سواء من حيث الموقع المتميز، أو لكونها إحدى الواجهات السياحية المتميزة فى العالم، إضافة إلى التنوع الثقافى مما يسهم فى جذب العديد من المستثمرين من جهات مختلفة، ويدعم كل ذلك دور الدولة الذى ساهم فى تطوير القطاع.

وأعرب هيبة عن سعادته بالمشاركة فى النسخة الثانية عشرة من معرض سيتى سكيب وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار من خلال العديد من الحوافز والتى تمثلت فى قانون الاستثمار وغيره من الإجراءات التى جاءت فى ظل خطة للتوسع فى توفير وتطوير المرافق التى تساهم فى زيادة التوسع العمرانى، حيث تم تنفيذ شبكة طرق وصلت إلى 7000 كيلومتر، مع تطوير البنية التحتية، فضلًا عن بناء العديد من المدن الجديدة، مما فتح مجالًا كبيرًا لوصول التنمية العقارية إلى مناطق كان من الصعب الوصول اليها.

وأوضح أن كل ما تحقق انعكس ايجابيًا على تطور القطاع العقارى، الذى نجح فى عام 2023 فى جذب وتشجيع مستثمرين من دول كثيرة مثل الامارات والكويت والسعودية والصين والولايات المتحدة للاستثمار فى المجال العقارى، وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى القطاع إلى 190 مليون دولار، وهو رقم وان كان ليس كبيرًا الا أنه يعد مؤشرا على جاذبية القطاع للاستثمار الأجنبى، مما يجعلنا نعمل بجد لمضاعفة هذا الرقم فى الفترة القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن أول نسخة من معارض سيتى سكيب التى تنظمها شركة انفورما ماركتس، أقيمت فى عام 2011، حتى أصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والذى تم عقده فى عدة بلاد منها مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر. ويشارك فى المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 عرض، تضم مئات المشروعات المختلفة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.