وقال الرئيس الرواندى البالغ من العمر 65 عاما في حوار لمجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- "أنا سعيد بالثقة التي منحني إياها الروانديون. سأكون بخدمتهم على الدوام، طالما كان بإمكاني ذلك".

كانت الحكومة الرواندية قد قررت في شهر مارس الماضي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، علما بأنها مقررة في شهر أغسطس عام 2024.

يذكر أن كاجامه فاز بولاية ثالثة عام 2017 بعد حصوله 99% من الأصوات تقريبا.