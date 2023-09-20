وتابع الرئيس التشيكى - فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن اتفاق السلام لا يجب أن يكون تسوية غيرعادلة تملي روسيا شروطها باعتبارها المعتدى، مشيرا إلى أن الغزو الروسى لأوكرانيا يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب محاسبة قادة روسيا على جريمة العدوان ضد جارتهم، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

وتابع الرئيس بافل أن بلاده تعرضت لعدوان عسكري روسي خلال غزو تشيكوسلوفاكيا عام 1968، وإنها مستعدة لدعم أوكرانيا في دفاعها المشروع عن نفسها طالما كان ذلك ضروريا.

كما أدان الرئيس التشيكى الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان واختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أجرتها إيران وكوريا الشمالية باعتبارها تهديدا للأمن العالمي.