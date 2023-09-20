دعم زواج 771 فتاة يتيمة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «خير بالتقسيط»

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت جمعية الأورمان، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

وأشادت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكدت «جلاله»، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جهته وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، او بمبلغ 420 جنيه لمدة 36 شهرَا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، للوصول لخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

وأضاف،أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19,893 فتاة بجميع المحافظات، منها 771 فتاة في كفرالشيخ، مشيرة إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.