حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وتنفيذا لتلك التوجيهات نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطريق الرئيسي الأيمن لشارع الدواويس بقرية السلام، برئاسة رئيس المركز والمدينة ونائبه، وقسم الإشغالات، وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة المركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر رخصة مزاولة مهنة، و6 محاضر تند بدون تراخيص، كما تم رفع 37حالة إشغالات عامة بمعرفة أصحابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.