تعرف على نتائج المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات الصحية

بنى سويف هانى فتحى

أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء بكافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية بدهل بإدارة سمسطا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة،ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة( نصر ابوسيف ، طه سلامة ،محمد ربيع).

وتم المرور على جميع الأقسام والتخصصات، والتي شملت (الاستقبال، العيادة الخارجية، الأسنان، الصيدلية ، عيادة تنظيم الأسرة ، التطعيمات، غرفة التعقيم، المعمل ،قسم المواليد والوفيات، ) حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات ، والتي كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تلافيها واستيفائها ، بجانب تكثيف المرور الميداني على كافة الوحدات الصحية بالتنسيق بين المديرية والإدارات الصحية والوحدات المحلية لمتابعة انتظام تقديم الخدمة للمواطنين.