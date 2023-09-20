اليوم السابع
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الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:50 ص
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تعرف على أماكن قطع المياه بقرى المنوفية لغسيل الشبكات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:00 ص
تعرف على أماكن قطع المياه بقرى المنوفية لغسيل الشبكات قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم الأربعاء قرى الوحدات المحلية بقورص، كفر الطراينة بمركز أشمون، فيشا الكبرى، سدود بمركز منوف، كفر أبنهس بمركز قويسنا، كفر البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قطع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أنه تم التنبيه على المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

 

 


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