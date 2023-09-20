تعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس، وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بالدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة على أرض المحافظات فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة فى خدمة المرأة والأسرة المصرية.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتورة مايا مرسى للنهوض بوضع المرأة المصرية فى مختلف مجالات عمل المجلس، لافتاً إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه الرئيس لتمكين المرأة المصرية فى ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة على أرض القرى والمدن المصرية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج " مشروعك " و صندوق التنمية المحلية بالإضافة إلى المبادرة التى أطلقتها الوزارة فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التى تتميز بها القرى وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذى تقوم به المرأة فى مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة فى عدد كبير من المحافظات بالإضافة إلى الديوان العام للوزارة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى اللواء هشام آمنة لتعاونه المثمر ودعمه للمجلس وفروعه بالمحافظات، كما وجهت الشكر إلى جميع السادة المحافظين أيضًا على مساندتهم للمجلس وفروعه بالمحافظات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التى يطلقها فى جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بمحور التوعية باعتباره محور متقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وقد شهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده فى الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وأشارت إلى حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة فى الملفات المختلفة، لافتة إلى حملة طرق الأبواب الأخيرة التى تحمل عنوان" بلدى أمانة "، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، وتعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن، مؤكدة أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث فى التصدى لكافة الأزمات التى يمر بها الوطن.