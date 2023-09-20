تضامن الدقهلية: استمرار توزيع سلات الغذاء واللحوم لاستهداف 20 ألف أسرة مستحقة

الدقهلية - محمدالحبشي

تستمر مديرية التضامن بالدقهلية، في توزيع سلات الغذاء في نطاق مدن ومراكز المحافظة، علي الأسر الأولي بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتم استلام كمية من سلات الغذاء واللحوم تمهيدا للتوزيع على الأسر الأولي بالرعاية المسجلة في مركز طلخا، وذلك فى حضور وإشراف مديرى الإدارة الاجتماعية والأوقاف.

يذكر أنه تم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى، والأوقاف علي استهداف 20 ألف أسرة من جميع المراكز بنطاق المحافظة، من الأسر الأشد احتياجا خلال شهر سبتمبر 2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.