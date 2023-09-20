بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين قد يصل إلى 200 مليار دولار

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الأربعاء/، إن حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل إلى 200 مليار دولار.

وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم فى موسكو - "خلال الاجتماع الأخير مع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى تشانج قوه تشينج على هامش المنتدى الاقتصادى للشرق الأقصى فى فلاديفوستوك، ذكر أنه فى الأشهر الأولى فحسب من هذا العام، تجاوز حجم التجارة 120 مليار دولار، ولذلك لدينا كل الأسباب التى تجعلنا نأمل فى أن نصل أو على الأقل نقترب من رقم 200 مليار دولار.



وتابع "ساهمت زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لروسيا فى مارس الماضي، فى تعزيز عملية تطوير العلاقات بين موسكو وبكين، لقد كانت زيارة ناجحة، ويمكننا أن نرى أثر ذلك فى نتائج تفاعلنا، لأنها أعطت دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".



ومع دخول الحرب فى أوكرانيا عامها الثانى وخضوع روسيا لعقوبات غربية، اعتمدت موسكو على حليفتها بكين للحصول على الدعم الاقتصادي، مستفيدة من الطلب الصينى على النفط والغاز وكذلك الحبوب.



ورفضت بكين الانتقادات الغربية لشراكتها المتنامية مع موسكو فى ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا. وتصر على أن العلاقات لا تنتهك الأعراف الدولية، وأن الصين لديها حق التعاون مع أى دولة تختارها.