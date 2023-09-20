بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعيةالأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:00 ص
اجتماع الحكومه -ارشيفيه
كتبت هند مختار
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