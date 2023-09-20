اليوم السابع
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اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:14 ص
اندلاع حريق بخزان للوقود جنوبي روسيا حريق - أرشيفية
وكالات

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أعلن حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا فينيامين كوندراتيف، اندلاع حريق في خزان لوقود الديزل بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي السياحية، دون وقوع إصابات.

 

وقال كوندراتييف، عبر قناته بموقع تلجرام: "اندلع حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر التابعة لمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر ومساحة الحريق تبلغ 96 مترا مربعا".

 

وأضاف: "وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات.. ولا تهديد بانتشار الحريق ويتم التحقيق في أسباب الحادث".

 

وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون.

 


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