اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فى مؤتمر صحفى اليوم..

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:06 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل.. إنفوجراف انتخابات الرئاسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، الأربعاء، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

الانتخابات

الانتخابات 2
الانتخابات 

الانتخابات 3
الانتخابات
 
 
• المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة
 
• الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات وله الحق وحده فى اختيار رئيسه
 
• تتعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية
 
• الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات التى ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائى كامل
 
• وجود مندوبين للمرشحين فى سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق
 
• الهيئة تهيب بالمؤسسات الصحفية الإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التى وضعتها الهيئة فى هذا الشأن
 
• اتخاذ إجراءات قانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات
 
• الإعلان عن جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل
 
• 10 آلاف لجنة فرعية يجرى فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية
 
• الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة فى العملية الانتخابية، والتى تليق بأهمية الاستحقاق الدستورى
 
• نثمن دور "الحوار الوطنى" فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية
 
• حث كل المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
 
• لا تصويت إلكترونى بانتخابات الرئاسة لأنه يحتاج تعديلا دستوريا

 


انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن إجراءات انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:28 م

الجالية المصرية بأمريكا تدشن حملة موسعة لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:24 م

الوطنية للانتخابات: لجان بالأدوار الأرضية لذوى الهمم وكبار السن بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:23 م

النائب حازم الجندى: الهيئة الوطنية تدير انتخابات الرئاسة بنزاهة وشفافية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:08 م

الهيئة الوطنية للانتخابات تثمن بيان الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة