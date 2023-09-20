المصرف المركزى بالإمارات يبقى على "سعر الأساس" عند 5.4%

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قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى (البنك المركزى) الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس 21 سبتمبر 2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذا القرار يأتى إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى دون تغيير فى اجتماعه الذى عُقد اليوم.



كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.



ويحدد سعر الأساس، الذى يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.