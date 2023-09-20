الكشف على 1265 حالة وتقديم العلاج بالمجان خلال قافلة طبية بقرية برقطا بالقليوبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية برقطا التابعة لإدارة كفر شكر، يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 18 و19 سبتمبر، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود، إلى أن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على 1265 حالة، وتم تسليم الأدوية مجاناً، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

وتابع "عبد المقصود"، أن القافلة الطبية تضمنت العديد من التخصصات الطبية، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات "الباطنة - جراحة عامة - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة – رمد - جلدية – أسنان".