الكرملين: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التكيف مع التغيرات العالمية

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف اليوم /الأربعاء/، أن العالم يشهد تغيرات بات الجميع يدركها، ومن الضرورى أن تتكيف الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع هذه التغيرات.

وقال بيسكوف - فى تصريحات لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن العديد من الدول تدعم هذا التغيير وترى أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر شمولية سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى أو غيرهما".



وأضاف أن عملية التغيير فى العالم تتسارع وهناك تعاون بين الدول التى تتقاسم هذا الطرح وتتفق على أن العلاقات الدولية يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والقانون الدولي، لافتا إلى أن روسيا والصين تتفقان حول هذه الفلسفة وهو ما يعتبر أساسا هاما لتعميق علاقات البلدين فى كافة المجالات.



وأكد أن منظمة الأمم تبقى الهيئة الأساسية وليس هناك من بديل عنها فى الوقت الحالي، خاصة وأن العالم مليئ بالأزمات والقانون الدولى الآن فى وضع صعب ويتعرض للانتهاك، داعيا الجميع إلى الاهتمام بتطوير آلية الأمم المتحدة.