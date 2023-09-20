الكرملين: بوتين لن يرد على إهانات بايدن

وكالات

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يرد على إهانات بايدن، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

كما أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يزور روسيا.

وقال بيسكوف: "سيستقبل بوتين اليوم وانج يي، وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة إلى روسيا".

وكان وانج يي قد أجرى مباحثات وصفها بيسكوف بـ"المثمرة للغاية" مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وغيرهما من كبار المسؤولين الروس.

وعن زيارة بوتين إلى الصين، قال بيسكوف إنه يجري الإعداد للزيارة، وسيعلن الكرملين عن موعدها في الوقت المناسب.

وعلى صعيد آخر، أشار بيسكوف إلى أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على نتائج زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى الشرق الأقصى الروسي مؤخرا.