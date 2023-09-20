وأشار القاضي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالا، وخط طول 24.79 درجة شرقا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.