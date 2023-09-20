وذكرت الوزارة- فى بيان صحفي- أنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى نشاطها الطبيعي بالمرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهورية.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشر كل الفرق الفنية المختصة التابعة لها إلى المواقع للقيام بعمليات تفقد وإرجاع التيار الكهربائى وخصوصا بالمناطق القليلة المتبقية بالبلاد.

وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها لجميع العملاء على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء الذي يعود إلى عطل فني بالأساس ،مؤكدة حرصها على إعلام الرأي العام بتقديم كل المعطيات الفنية المتوفرة في الساعات القليلة القادمة.