الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية والتى تمثلت فى :-

-الخمول البدنى وقلة النشاط

-التغذية غير السليمة

-استهلاك الكحول

-ارتفاع ضغط الدم

-استهلاك التبغ

-السمنة

- الوراثة

وقالت وزارة الصحة والسكان تتمثل الأمراض غير السارية فى السكر والأورام وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والأوعية الدموية .

وكان كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة عن 7 نصائح هامة تحمى من الإصابة بالأمراض غير السارية"وهي:

1 - التزم بتعليمات الطبيب المعالج

2- مـارس الـريـاضـة بـانـتـظـام

3 - تلقى اللقاحات المضادة للأمراض

4- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات

7- ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية.