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الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. تفاصيل

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:21 م
الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. تفاصيل أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية والتى تمثلت فى :- 
 
-الخمول البدنى وقلة النشاط 
-التغذية غير السليمة 
-استهلاك الكحول 
-ارتفاع ضغط الدم 
-استهلاك التبغ 
-السمنة 
- الوراثة 
وقالت وزارة الصحة والسكان تتمثل الأمراض غير السارية فى السكر والأورام وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والأوعية الدموية .
 
وكان كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة عن 7 نصائح هامة تحمى من الإصابة بالأمراض غير السارية"وهي:
 
1 - التزم بتعليمات الطبيب المعالج
 
2- مـارس الـريـاضـة بـانـتـظـام
 
3 - تلقى اللقاحات المضادة للأمراض
 
4- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات
 
7- ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية.
 
أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية
أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية
 
 

الصحة

الامراض غير السارية

ابسكر

امراض القلب

اليوم السابع بلس



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