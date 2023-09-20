الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية والتى تمثلت فى :-
-الخمول البدنى وقلة النشاط
-التغذية غير السليمة
-استهلاك الكحول
-ارتفاع ضغط الدم
-استهلاك التبغ
-السمنة
- الوراثة
وقالت وزارة الصحة والسكان تتمثل الأمراض غير السارية فى السكر والأورام وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض القلب والأوعية الدموية .
وكان كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة عن 7 نصائح هامة تحمى من الإصابة بالأمراض غير السارية"وهي:
1 - التزم بتعليمات الطبيب المعالج
2- مـارس الـريـاضـة بـانـتـظـام
3 - تلقى اللقاحات المضادة للأمراض
4- الرضاعة الطبيعية تقلل فرصة الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات
7- ابتعد عن الأطعمة المليئة بالسكريات والأملاح والدهون غير الصحية.
أسباب الإصابة بالأمراض غير السارية
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