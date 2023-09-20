السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة الصف

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.
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