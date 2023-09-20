السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة الصف

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى: