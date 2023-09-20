اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية والأمم المتحدة تبحثان قضايا الشؤون الإغاثية والأعمال الإنسانية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:00 ص
السعودية والأمم المتحدة تبحثان قضايا الشؤون الإغاثية والأعمال الإنسانية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
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بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشود، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأشاد ميشود خلال اللقاء المنعقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية بالدور الإنساني الفاعل للمملكة على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.


السعودية

الأمم المتحدة

الدبلوماسية الإنسانية

السعودية والأمم المتحدة



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