الداخلية تضبط مخدرات وأسلحة نارية فى حملات أمنية على 3 مديريات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية وتنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الجهود من ضبط 33 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية–17 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 33 متهم لـ 18 منهم معلومات جنائية وضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,585 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 273 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.