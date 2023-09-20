اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلى رد رسمى على دعوات إحياء عملية السلام

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:26 م
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلى رد رسمى على دعوات إحياء عملية السلام قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتصاعدة، والتى كان آخرها استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، رد إسرائيلى رسمى على الدعوات لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، جرائم الاحتلال فى مخيم جنين، وغزة، وعقبة جبر بأريحا، مؤكدة أن الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ما يشبه ساحة حرب، فى الوقت الذي تُحمّل فيه الفلسطينيين المسؤولية عن التصعيد لإخفاء حجم الانتهاكات التي تُرتكب يومياً ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل تحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، بدلاً من الحلول السياسية التي تعبر عن حقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية لتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أبناء الشعب الفلسطيني هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع، مطالبة بموقف دولي يجبر الاحتلال على وقف تصعيده، مشيرة إلى أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

 


قوات الاحتلال

الخارجيه الفلسطينيه

فلسطين

الشعب الفلسطينى

الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 10:05 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:00 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 14 مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:07 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 15 فلسطينيا من الضقة الغربية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:45 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة