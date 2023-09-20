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الجالية المصرية بإنجلترا تدشن حملة مواطن لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:31 م
الجالية المصرية بإنجلترا تدشن حملة مواطن لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية حملة مواطن لدعم مصر - الانتخابات الرئاسية
كتب محمود راغب

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دشنت الجالية المصرية بإنجلترا حملة مواطن لدعم مصر وذلك بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية والتي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.
 
وقال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن إننا حرصنا على تدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك لبث الروح الوطنية في نفوس أبناء الجالية المصرية في بريطانيا العظمى.
 
وأضاف عمدة المصريين بإنجلترا أن تدشيننا لحملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.
 
وطالب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن المواطنين المصريين بالخارج جميعا بضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن حملة مواطن لدعم مصر سوف تقوم بفعاليات مختلفة في الفترة المقبلة للتذكير بإنجازات الرئيس السيسى والتي لا تخفى على أحد، وذلك من خلال الندوات المختلفة والنشرات المتعددة.
 
 
 
 
 

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