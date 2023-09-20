الجالية المصرية بأمريكا تدشن حملة موسعة لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

دشنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك تحت شعار مواطن لدعم مصر وذلك بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية والتي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.

وجاء تشكيل الحملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية النحو التالي: المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي وإيمان وهمان منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ونشات زنفل نائب رئيس النادي الثقافي وهابي فهمي هلال منسق شئون الجالية،وفي واشنطن إنجي جرجس منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، وعفاف حبشى ، وأيمن سمير شاكر، ومها احمد ابراهيم ، وفتحيه حسن عبد الله.

أما في نيو جيرسي فيدير الحملة جاكلين سعد رئيس الهيئة القبطي نيو جيرسى، ومنى محفوظ السيدمنسق الجاليه فى نيو جيرسى، وفي كاليفورنيا يدير حملة مواطن لدعم مصر رأفت صليب أحد قيادات العمل العام وسط الجالية المصرية.

وقالت إيمان وهمان الكاتبة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية إن تدشين حملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

ومن ناحيته قال المهندس طارق سليمان رئيي النادي الثقافي المصري بأمريكا :" دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعم لمصر لأنه استطاع أن ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة ووضعها في مصاف دول العالم المتقدم.

ومن جانبه طالب نشأت زنفل أحد أهم نشطاء العمل العام في الولايات المتحدة الأمريكية أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء بضرورة دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك استكمالا للنهضة التي تشهدها مصر على كافة المستويات.