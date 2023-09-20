التحفظ على 20 طن مستلزمات إنتاج مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

تحفظت مديرية التموين بالشرقية ، 20 طن مستلزمات إنتاج داخل أحد مصانع تصنيع المخصبات الزراعية بالمنطقة الصناعية بانشاص الرمل بمركز بلبيس لإدارة دون تراخيص.

و أفاد بيان: أنه تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من تحرير محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه وجاءت بيانها كالأتي : تحرير محضر رقم 12218 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية انشاص الرمل وتم ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج زراعيه (مواد خام) ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات انتاج مجهوله المصدر بدون فواتير وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

و تحرير محضر رقم 15379جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه عزبه الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و محضر رقم 16857 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بقرية سلمنت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

و ثلاث محاضر أخرى لعدد من الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.