البورصة تغرم "اسباير كاببيتال" و"بايونيرز" 25 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى بقيمة 25 ألف جنيه على شركتى اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، التنبيه على 13 شركة وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، وأم بى للهندسة، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والأهلى للتنمية والاستثمار، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والألومنيوم العربية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، بمراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 6 شركات وهم: السويدى إليكتريك، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وإيديتا للصناعات الغذائية، والقاهرة للدواجن، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.