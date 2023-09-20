البابا تواضروس يلقي عظة روحية حول عبارات الصلاة بالقداس الآلهى فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

صلى البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية من كنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود الدين بمنطقة كليوباترا فى الإسكندرية، بحضور القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية، والانبا هيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية،والأنبا بافلى أسقف قطاع كنائس شرق الإسكندرية.

وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول عبارات الصلاة بالقداس الآلهى، وتحدث البابا عن عبارة " رحمة للتائبين " ، مؤكدا على أن عمل الكنيسة الأول هو توبة كل إنسان .

موضحا المثل للذى قالة السيد المسيح فى أنجيل لوقا الإصحاح التاسع ، عن " الفريسى" و" العشار" ، مشددا على أهمية أن يدرك الإنسان لنفسة والأ يتوهم القداسة حتى لا يضيع فرصة التوبة .

وتحدث البابا عن " حوار الرحمة" موضحا أن السيد المسيح بدأ خدمتة بعبارات تدعو الى التوبة، لافتا الى ضرورة صلاة مزمور " ارحمنى يا الله أنا الخاطئ".

وتحدث البابا عن مثل أخر فى التوبة ، عندما أخطأ بطرس الرسول وأنكر المسيح أمام الجارية، حتى كاد أن ييأس ، ولكنة عاد الى مكانتة فى الكرازة بعد توبتة الى أن استشهد مصلوب منكس الرأس.

مطالبا المصلين والحضور بضرورة الإستحابة لنداء الله للإنسان بالتوبة ، ضاربا المثل بعودة الأبن الضال الى حضن أبيه ، محذرا من عدم الإستجابة للتوبة ضاربا المثل بالعديد من الشخصيات التى ذكرت فى الإنجيل المقدس و التى لم تستجيب لنداء التوبة.

وأكد البابا تواضروس على فرحة السماء بعودة الخطاة و التوبة ، لافتا الى الخطية بدون التوبة تدفع الإنسان الى اليأس وأحيانا الأمراض النفسية ، مؤكدا على أن التوبة تفتح باب الرجاء أمام الإنسان ، وتشعره بالسلام الداخلى.